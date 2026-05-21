В Свердловской области появится новый туристический маршрут

В Свердловской области запускают новый туристический маршрут. Об этом рассказала и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик.

– Из нового – брендовый маршрут региона « Бажовское путешествие». Этот турпродукт про наши смыслы, горнозаводскую цивилизацию, культурный код. Про то, что мы здесь на Урале делаем, – рассказала Татьяна Белик.

Маршрут раскрывает Свердловскую область через мультивселенную, созданную писателем Павлом Бажовым. Он объединяет Екатеринбург – Сысерть – Полевской – Березовский. Первые туристические маршруты запланированы на 12-14 июня, в дальнейшем их также проведут в июле и августе.

На данный момент поданы документы в Минэкономразвития России для получения статуса национального маршрута.