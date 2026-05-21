В Свердловской области от клещей пострадали 7100 человек

Почти половина клещей являются разносчиками боррелиоза

С начала сезона в Свердловской области от клещей пострадали 7 100 человек. Чаще всего к медикам обращались жители Екатеринбурга и Каменск-Уральского. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По сравнению с весной прошлого года клещи стали атаковать уральце в 1,6 раза реже, и в 1,3 раза реже исходя из значений за последние несколько лет.

Подозрение на клещевой энцефалит - у 16 уральцев. 36 человек попали в больницы с подозрением на клещевой боррелиоз. Пока ни один диагноз не подтвержден.

Среди изученных в лабораториях клещей энцефалит выявлен у 1,5% особей, боррелиоз - у 45% особей.

В Свердловской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Проведено 64 400 вакцинаций и 166 тысяч ревакцинаций.