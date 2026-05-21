Екатеринбурженку обвиняют в хищении 13 миллионов при продаже турпутевок

В Екатеринбурге перед судом предстанет 45-летняя Светлана Брызгалова. Женщину обвиняют в хищении больше 13 миллионов рублей при продаже туристических путевок.

Как сообщает следствие, с октября 2018 года по февраль 2025-го она работала замдиректора подразделения турагентства, а с июля 2024 года по май 2025 года – являлась ИП и занималась бронированием и покупкой путевок.

- Создавая видимость оказания услуг, она похитила денежные средства клиентов, обратившихся с целью организации отдыха. При этом женщина заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, 32 человека лишились больше 9 миллионов рублей.

Помимо этого, с августа 2024 года по март 2025-го она присвоила себе больше 4,7 миллиона рублей клиентов турагентства, где работала на тот момент. Обвиняемая не внесла деньги в кассу и скрыла тот факт, что получила их.

Теперь екатеринбурженку обвиняют по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном размере» и по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, с использованием своего служебного положения, в особо в крупном размере».

Уголовное дело передали в Верх-Исетский районный суд на рассмотрение.