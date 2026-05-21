Свердловскому лесоэкспортеру вернули арестованный груз на 500 тысяч

Лесоэкспортеру вернули арестованный груз на сумму более 500 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Серовская транспортная прокуратура помогла вернуть местному лесоэкспортеру арестованный груз. Установлено, что Екатеринбургская таможня возбудила на организацию «Далерон» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию».

По этому делу у организации арестовали товар – лесоматериалы хвойных пород объемом 42,2 кубометра стоимостью более 528 тысяч рублей.

– Изучение материалов показало, что допущенная обществом при декларировании ошибка при классификации товара сопряжена с неверным отражением качественных характеристик и не свидетельствует о занижении его объема, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Серовская транспортная прокуратура вынесла начальнику Екатеринбургской таможни представление. Дело прекращено в связи с отсутствием правонарушения, а товар вернули владельцу.