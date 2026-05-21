В Свердловскую область вернется 30-градусная жара

Жара вновь вернется в Свердловскую область Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловскую область после заморозков вернется 30-градусная жара. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Ночью 21 мая в отдельных районах региона температура воздуха опустилась до -2 градусов.

22 мая в Свердловской области ожидается переменная облачность без осадков. На севере региона возможен кратковременный дождь и грозы. Ночью температура опустится не ниже +5 градусов, а днем поднимется до +27 градусов. В Екатеринбурге облачно, без осадков, ночью +9, днем +26 градусов.

23 мая свердловчан ожидает облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ночь будет теплая – около +16 градусов, днем же ожидается жара – до +29 градусов. В Екатеринбурге облачно, ночью возможен кратковременный дождь. Ночью +16 градусов, днем + 29 градусов.