Известные екатеринбуржцы вышли на пробежку, чтобы поддержать Зелёный Марафон

Фото: Анна Колесникова

В Екатеринбурге представители региональных органов власти, СМИ, сферы образования и бизнеса совершили пробежку вокруг акватории городского пруда. Это была символическая акция в поддержку СберПрайм Зелёного Марафона, здорового образа жизни и беговой культуры. На старт вышли вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин, вице-губернатор, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, ректор УрФУ Илья Обабков, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов, известные спортсмены Иван Алыпов и Олеся Красномовец и другие екатеринбуржцы.

СберПрайм Зелёный Марафон состоится 30 мая. Забеги начнутся у ККТ «Космос». Взрослые смогут выбрать дистанции: 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет пробегут 1 км и 4,2 км. Дети от 7 до 13 лет на стадионе «Динамо» пробегут 400 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 2,5 км. Регистрация продолжается на сайте мероприятия. Необходима медицинская справка. Среди ярких моментов события — концерт исполнительницы Mary Gu.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- У жителей Екатеринбурга и Свердловской области высочайший интерес к спорту. В этом году мы рассчитываем, что Екатеринбург станет первым в стране по уровню активности на “Зелёном Марафоне”. В прошлом году мы были вторыми после Москвы: в забеге приняли участие более 8 тыс. человек. 30 мая мы планируем удвоить это число и ждём всех. Это праздник семьи, добра, энергии, здорового образа жизни и активного долголетия.

Вице-губернатор, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова напомнила, что активный образ жизни и движение помогают избежать различных заболеваний, и высоко оценила площадку для забега.

Татьяна Савинова, вице-губернатор, министр здравоохранения Свердловской области:

- Городская набережная — одно из самых потрясающих мест в нашем городе. Уверена, что жители Екатеринбурга и Свердловской области ценят возможность пробежаться по такому красивому месту субботним утром. Поэтому я приглашаю всех жителей города и региона, ведь сегодня все понимают, что здоровье и долголетие зависят в первую очередь от самого человека: того, что он ест, как двигается, от его витальности.