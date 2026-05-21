НовостиЭкономика21 мая 2026 7:13

Известные екатеринбуржцы вышли на пробежку, чтобы поддержать Зелёный Марафон

СберПрайм Зелёный Марафон состоится 30 мая
Светлана ЛЕОНОВА
Фото: Анна Колесникова

В Екатеринбурге представители региональных органов власти, СМИ, сферы образования и бизнеса совершили пробежку вокруг акватории городского пруда. Это была символическая акция в поддержку СберПрайм Зелёного Марафона, здорового образа жизни и беговой культуры. На старт вышли вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин, вице-губернатор, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, ректор УрФУ Илья Обабков, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов, известные спортсмены Иван Алыпов и Олеся Красномовец и другие екатеринбуржцы.

СберПрайм Зелёный Марафон состоится 30 мая. Забеги начнутся у ККТ «Космос». Взрослые смогут выбрать дистанции: 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет пробегут 1 км и 4,2 км. Дети от 7 до 13 лет на стадионе «Динамо» пробегут 400 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 2,5 км. Регистрация продолжается на сайте мероприятия. Необходима медицинская справка. Среди ярких моментов события концерт исполнительницы Mary Gu.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- У жителей Екатеринбурга и Свердловской области высочайший интерес к спорту. В этом году мы рассчитываем, что Екатеринбург станет первым в стране по уровню активности на “Зелёном Марафоне”. В прошлом году мы были вторыми после Москвы: в забеге приняли участие более 8 тыс. человек. 30 мая мы планируем удвоить это число и ждём всех. Это праздник семьи, добра, энергии, здорового образа жизни и активного долголетия.

Вице-губернатор, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова напомнила, что активный образ жизни и движение помогают избежать различных заболеваний, и высоко оценила площадку для забега.

Татьяна Савинова, вице-губернатор, министр здравоохранения Свердловской области:

- Городская набережная — одно из самых потрясающих мест в нашем городе. Уверена, что жители Екатеринбурга и Свердловской области ценят возможность пробежаться по такому красивому месту субботним утром. Поэтому я приглашаю всех жителей города и региона, ведь сегодня все понимают, что здоровье и долголетие зависят в первую очередь от самого человека: того, что он ест, как двигается, от его витальности.