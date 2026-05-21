На Среднем Урале подешевели помидоры и подорожала капуста

Помидоры упали в цене сразу на 10,5% Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшую неделю изменились цены на продукты. Так, например, помидоры подешевели сразу на 10,5%. Теперь цена за килограмм продукта составляет в среднем около 234 рублей. Такой статистикой на 18 мая 2026 года поделились в Свердловскстате.

Помимо помидоров в цене упали огурцы – на 2,4% до 144 рублей за килограмм. Чуть больше чем на 1% подешевел картофель. За килограмм придется отдать почти 48 рублей. Морковь стала дешевле на 1,8%.

На некоторые овощи поднялись цены. Так, свекла стала дороже на 1,78%, а капуста – сразу на 5,5%. Теперь килограмм продукта можно приобрести за 55 и 49 рублей соответственно. Повышение стоимости коснулось и яблок – они подорожали на 1,4% до 171 рубля.

Цена сахара возросла на 1,6% до 72 рублей. Рис стал дешевле на 1,86% – килограмм теперь можно купить почти за 159 рублей. На 1,7% до 99 рублей упала цена гречневой крупы. Кроме того, на 1,3% подешевели макароны.