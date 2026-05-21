НовостиОбщество21 мая 2026 6:53

В Салехарде из-за нарушений временно закрыли цех по розливу питьевой воды

Работа предприятия приостановлена на 90 дней
Лев ИСТОМИН
Предприятие продавало водопроводную воду в качестве чистого продукта

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Салехарде специалисты окружного Роспотребнадзора ограничили на 90 дней работу предприятия по розливу питьевой воды. Причиной стали серьезные нарушения действующих санитарных норм. Об этом сообщает «Ямал 1».

В список нарушений попали: использование воды из городского водопровода без очистки, несоответствие готовой продукции установленным нормам, отсутствие необходимой документации на оборудование. Также у одного из сотрудников предприятия не оказалось медицинской книжки, неправильная маркировка продукции.

Ситуация взята на контроль Роспотребнадзором.