Свердловским бойцам СВО отправили более 400 рюкзаков с гуманитарной помощью

Так выглядит состав рюкзаков, которые передают бойцам в госпитали. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловским бойцам специальной военной операции, проходящим лечение в военных госпиталях, собрали более 400 рюкзаков с предметами первой необходимости. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

– Как правило, ребята попадают в госпиталь с линии боевого соприкосновения и чаще всего без личных вещей. Поэтому базовый набор, собранный в рюкзаке, – очень кстати. Это не только одежда и обувь, но и средства связи, полезный инвентарь, – рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего в рюкзак входит 28 предметов, в том числе теплая куртка, набор гигиенических принадлежностей, смартфон, наушники, термокружка и портативный аккумулятор.

– Огромное спасибо губернатору Свердловской области и всем неравнодушным людям за помощь, которая пришла очень кстати. Мы приехали с передовой, раненные, вещей практически нет, – поделился один из бойцов.

Рюкзаки бойцам собирают по программе «Средний Урал – Своим героям», запущенной летом 2025 года. Всего на покупку наборов госслужащие и работники госучреждений пожертвовали более 14 миллионов рублей.