В Свердловскую область привезли 12,5 млн полезных насекомых

Поставку проконтролировали сотрудники Россельхознадзора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 20 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз порядка 12,5 миллиона полезных насекомых. Все три партии поступили на хозяйствующие субъекты региона, в том числе Екатеринбурга, авиатранспортом.

- Доставлены три партии насекомых и клещей-энтомофагов. Энтомофаги являются естественными врагами вредителей сельскохозяйственных культур. Их использование позволяет эффективно и экологически безопасно защищать урожай, снижая потребность в химических средствах, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все партии поступили с сопроводительными документами, которые подтверждают безопасность и законность перевозки. Специалисты Россельхознадзора проверили бумаги и не выявили нарушений.