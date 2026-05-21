Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 6:31

В Свердловскую область привезли 12,5 млн полезных насекомых

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал ввоз полезных насекомых
Никита ПРИХОДЬКО
Поставку проконтролировали сотрудники Россельхознадзора

Поставку проконтролировали сотрудники Россельхознадзора

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 20 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз порядка 12,5 миллиона полезных насекомых. Все три партии поступили на хозяйствующие субъекты региона, в том числе Екатеринбурга, авиатранспортом.

- Доставлены три партии насекомых и клещей-энтомофагов. Энтомофаги являются естественными врагами вредителей сельскохозяйственных культур. Их использование позволяет эффективно и экологически безопасно защищать урожай, снижая потребность в химических средствах, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все партии поступили с сопроводительными документами, которые подтверждают безопасность и законность перевозки. Специалисты Россельхознадзора проверили бумаги и не выявили нарушений.