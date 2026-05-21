В Екатеринбурге за два часа выявили 70 самокатчиков, нарушивших ПДД

Вечером 20 мая сотрудники Госавтоинспекции провели в Екатеринбурге рейд по выявлению самокатчиков, нарушивших правила дорожного движения. Для проверки был выбран район, где недавно установили новые знаки – «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Всего за два часа инспекторы ДПС обнаружили 70 нарушителей.

– Большинство граждан, передвигающихся на СИМ, пренебрегают не только требованиями дорожных знаков, но и элементарными мерами безопасности. Так, буквально на глазах инспекторов молодой человек пересек проезжую часть на арендованном электросамокате, не спешившись. При этом он чуть не угодил под колеса автомобиля, – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Нарушителя остановили полицейские, однако нарушитель начал отрицать свою вину. В последствие выяснилось, что самокатчику нет 18 лет – его доставили в территориальный ОВД, куда вызвали его родителей.