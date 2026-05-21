В Нижний Тагил возвращается летнее тепло

В Нижнем Тагиле к концу недели заметно потеплеет Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине этой недели в Нижний Тагил вернется летнее тепло. Столбики термометров вновь поднимутся до отметок в +27 градусов. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

В четверг, 21 мая, без осадков, днем до +17 градусов, вечером +18, в ночь на пятницу +10. Ветер слабый, солнечно.

В пятницу, 22 мая в Нижнем Тагиле заметно потеплеет. Утром ожидается +16 градусов, днем +24, ночью станет немного прохладнее - до +18 градусов. Ветер западный 3-4 метра в секунду, пасмурно, без осадков.

В субботу, 23 мая, утром ожидается +20 градусов, днем до +25, ночью до +16 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В воскресенье, 24 мая, утром +23 градуса, днем до +27 градусов, ночью до +16 градусов. Ветер западный 2-6 метров в секунду.