За две недели свердловчане сдали почти 5 тонн монет

В Свердловской области подвели итоги весенней акции «Монетная неделя», которая прошла с 6 по 18 апреля. Так, за две недели граждане сдали в банки и магазины порядка 4,7 тонны монет, зачислив деньги себе на счета или обменяв их на крупные купюры.

- За две недели свердловчане сдали 1,2 миллиона монет общим весом 4,7 тонны. Такой вес сопоставим, например, с четырьмя автомобилями Lada Granta. Сумма собранной мелочи составила 4,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего свердловчане оставляли 10-рублевые монеты – их количество составило более 25% всей сданной мелочи. На втором месте с долей в 20% от общего числа оказались монеты номиналом в 10 копеек. Еще 17% составил 1 рубль. Отмечается, что реже всего жители сдавали 25-рублевые монеты – всего 204 штуки.