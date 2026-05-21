Иностранные журналисты приехали в Екатеринбург для знакомства с регионом

Журналисты из Латвии, Германии, Франции, Казахстане и других стран собрались в Екатеринбурге, чтобы познакомиться со Свердловской областью. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Во время пресс-тура, который проходит с 20 по 22 мая, гости Среднего Урала встретились с замгубернатором региона Василием Козловым и посетили новый кампус УрФУ.

– Сегодня Свердловская область – это один из крупнейших индустриальных, образовательных и культурных центров России. Международный фестиваль молодежи станет важной площадкой для укрепления гуманитарных связей, обмена опытом и знакомства молодых людей из разных стран с возможностями Урала, – отметил Василий Козлов.

Ожидается, что фестиваль, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, соберет около 10 тысяч участников из 190 стран мира. Форум также представили в ООН. Мероприятие презентовал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.