В Свердловской области назначили первого замминистра финансов

Владимира Поливьянова повысили до первого замминистра финансов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области был назначен первый заместитель министра финансов. Должность занял Владимир Поливьянов. К своим обязанностям он приступает с 21 мая 2026 года. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

- Работа Владимира Поливьянова связана с построением системы контроля за своевременным поступлением доходов в бюджет, мобилизацией доходов, взысканием дебиторской задолженности по неналоговым платежам, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Кроме того, первый замминистра финансов будет заниматься работой по совершенствованию налогового законодательства Свердловской области.

Владимиру Полиьвянову 46 лет. С финансами он работает уже 23 года, из которых больше 10 лет трудился в банковской сфере. Является кандидатом экономических наук. С 2018 года он занимал должность замминистра финансов, а теперь получил повышение.