В поселке под Екатеринбургом третьи сутки ищут 74-летнего пенсионера

Мужчина пропал 18 мая. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В поселке Зюзельский под Екатеринбургом уже третьи сутки ведутся поиски 74-летнего Владимира Лыкова. Пенсионер бесследно исчез 18 мая 2026 года. С тех о его местонахождении ничего неизвестно. Поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Пропал Лыков Владимир Михайлович, 74 года, 1951 года рождения. Поселок Зюзельский, городской округ Полевской. Может находиться в вашем районе. Нуждается в медицинской помощи, - рассказали представители отряда.

Согласно ориентировке, рост мужчины составляет 172 сантиметра, телосложение худощавое. У пенсионера черные с проседью волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет в синюю кепку, коричневую ветровку, а также в черные штаны и ботинки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира Лыкова, сообщите об этом инфоргам поиска: Анне – 8 (922) 205-72-00 или Ирине – 8 (912) 645-82-46. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.