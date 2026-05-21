В Каменске-Уральском пройдут учения по отработке действий при угрозе БПЛА

В Каменске-Уральском в пятницу 22 мая 2026 года пройдут командно-штабные учения по отработке действий при угрозе БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Целями учений являются выработка практических навыков населения по порядку действий при угрозе применения противником средств поражения дальнего действия, а также применения беспилотных воздушных судов различных типов, - рассказали в мэрии.

В рамках мероприятий планируется отработать укрытие населения в убежищах, в том числе в дошкольных и образовательных учреждениях, ТРЦ и многоквартирных домах.

Учения будут проводиться под руководством сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области и регионального Министерства общественной безопасности.