Власти Екатеринбурга подвели итоги отопительного сезона

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал об итогах отопительного сезона в ходе пресс-конференции, которая прошла 19 мая 2026 года. Напомним, отключения тепла в уральской столице начались с 12 мая.

- Несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшей зимы, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, приведших к остановке горячего водоснабжения, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что специалисты начали подготовку к следующему отопительному сезону еще в начале текущего года. Первые гидравлические испытания стартовали с 18 мая.

В рамках подготовки планируется заменить почти 39,5 километра теплосетей. В жилых домах и социальных объектах специалисты обновят больше 18 километров трубопроводов отопления, а также 19,7 тысячи труб холодного водоснабжения и около 17,5 тысячи – горячего.