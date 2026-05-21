Спаниель по кличке Пуля будет искать оружие в аэропорту Кольцово

Скоро Пуля пройдет аттестацию и сможет выйти на полноценные дежурства. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово появился новый сотрудник – русский охотничий спаниель по кличке Пуля. Она поможет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Свою кличку собака получила неспроста – она очень шустрая и любит высоко прыгать, таким образом привлекая к себе внимание.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, сейчас Пулю обучают находить нужные запахи. Несмотря на щенячий возраст, новый четвероногий работник имеет высокий потенциал.

- У Пули просто прекрасная игровая мотивация. Любая вещь в руках человека становится для нее игрушкой, которой она непременно хочет обладать. Желание находить такую «игрушку» позволяет научить собаку обнаруживать нужные нам предметы и вещества, - рассказала инспектор-кинолог Наталия Лапаева.

На данный момент Пуля завершила курс социализации в аэропорту, чтобы привыкнуть к окружающему шуму. Пока она работает на входе. Как отметила Наталия Лапаева, собака быстро поняла, что от нее требуется. Вскоре новый сотрудник пройдет аттестацию и выйдет на полноценные дежурства.