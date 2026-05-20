В Нижнем Тагиле машиниста будут судить за фиктивный больничный

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 45-летний машинист электровоза, который не захотел работать и решил оформить фиктивный больничный. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

- На протяжении 23 дней железнодорожник, якобы по причине болезни, не выходил на работу и получал деньги за оплату труда. В качестве подтверждения своего плохого самочувствия он предоставлял по месту работы фиктивные электронные листки временной нетрудоспособности, - рассказали в ведомстве.

Фиктивные листки машинист купил за 18 тысяч рублей, при этом в больнице даже не появлялся. Так, с 24 июля по 15 августа 2025 года мужчина находился на «больничном». Его «лечение» проходило в Санкт-Петербурге, куда он на все эти дни уехал в гости к брату.

- Поддельные документы он предоставил по месту работы и получил в качестве компенсации около 84 тысяч рублей, - отметили в Управлении на транспорте.

Теперь мужчину обвиняют по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». До начала суда он находится под подпиской о невыезде. Дело передали в Тагилстроевский районный суд на рассмотрение.