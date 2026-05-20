В Москве обсудили обновление транспортной инфраструктуры Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округе Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу в Москве с руководителей государственной лизинговой компании Михаилом Парневым. В ходе беседы стороны обсудили тему дальнейшего развития сотрудничества и лизинг транспорта. Об этом сообщает «Ямал 1».

ЯНАО сотрудничает с лизинговой компанией 14 лет. За это время в регион поставили 44 пассажирских автобуса, сейчас средний возраст этого вида транспорта составляет четыре года, а также на Ямале эксплуатируют 15 самолетов «Сухой Суперджет 100».

Стороны намерены и дальше активно сотрудничать для развития транспортной инфраструктуры Ямала.