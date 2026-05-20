В аэропорту Кольцово повара из Баку задержали с 20 литрами соуса

Повар пытался провезти 20 литров соуса. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы задержали повара из Баку. Иностранца остановили в «зеленом коридоре». При осмотре его багажа таможенники обнаружили 20 литров соуса наршараб.

- Он вез две десятилитровые пластиковые бутыли общим весом более 21 килограмма. Как пояснил пассажир, привезти соус для рыбы его попросил директор читинского кафе, где он работает поваром. Наршараб приобрел на бакинском рынке и собирался использовать в работе, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По словам повара, он не знал о том, что товары не для личного использования требуется декларировать.

В отношении него возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товара». Теперь иностранцу грозит штраф размером до двукратной стоимости соуса.