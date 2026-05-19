В Екатеринбурге лето пройдет без отключений горячей воды, но не везде

В Екатеринбурге летом не будут отключать горячую воду, но не во всех районах. Как рассказал исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков, в этом году компания запускает пилотный проект по переводу двух зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию.

Это означает, что после проведения ремонтных работ жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения.

– Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Онуфриева. Для проведения ремонтных работ запланировано отключение горячей воды на период до 14 дней, однако после завершения работ температура горячей воды будет выше 60 градусов вне зависимости от потребления внутри дома, – сообщил Андрей Шмельков.

Как отметил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко, если эксперимент пройдет успешно, то на такую систему циркуляции постепенно переведут весь город.