Фестиваль барбекю в Екатеринбурге перенесли в парк Маяковского

Фестиваль барбекю в Екатеринбурге все-таки состоится. Ранее стало известно, что мероприятие запретили проводить в центре города. Однако организаторы нашли решение – площадку перенесли в парк Маяковского. Даты остаются прежние: 23 и 24 мая.

– Все запланированные фестивальные активности, а их более 50 – состоятся: гастрономические и творческие мастер-классы, викторины и презентации, интерактивы и музыкальные выступления, – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Традиционно главным событием фестиваля станет чемпионат по барбекю. Участникам предстоит приготовить свинину на косточке, вкус и подачу которых оценят сертифицированные судьи.

Те, кто не готов участвовать в соревнованиях, могут узнать для себя новые летние блюда на мастер-классах от шеф-поваров. 23 и 24 мая с 11:00 до 17:00 специалисты известных ресторанов Екатеринбурга поделятся своими рецептами.