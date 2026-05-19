На Урале участников агродиктанта поддержат олимпийская чемпионка и музыканты

В Свердловской области проведут агродиктант Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области смогут проверить знания о сельском хозяйстве и агротехнологиях. Всероссийский агродиктант в регионе проведут с 26 по 30 мая. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

В нем примут участие более пяти тысяч уральцев. Среди них преподаватели, студенты техникумов, колледжей и вузов. А также учителя, школьники, агрономы. В мероприятии примут участие и свердловчане, которые интересуются сферой.

- Написать агродиктант можно как оффлайн, так и онлайн. Главной площадкой в регионе вновь станет Уральский государственный аграрный университет, - говорит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Кроме того, для участников выступит уральская рок-группа «Тимер-Тау». Поддержат свердловчан на площадке олимпийская чемпионка Олеся Красномовец, а также композитор и рок-музыкант Александр Пантыкин.