В Екатеринбурге детей мигрантов будут проверять из-за прогулов занятий

За детьми мигрантами, пропускающими уроки, усилят контроль Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге детьми иностранцами, которые прогуливают уроки, займутся полицейские. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

- В этом году придумали и проверили на практике схему межведомственного взаимодействия. Она позволяет отследить тех, кто не ходит в школу, систематически прогуливает занятия или бесчинствует, - сказано в сообщении.

Контроль усилят как со стороны специалистов сферы образования к и подразделений МВД. Так структурам предстоит оперативно обмениваться данными по проблемным учащимся.

Напомним, что тестирование для поступления в школы детей мигрантов в Екатеринбурге запустили в 2025 году. Им предстоит пройти простое тестирование. Для детей иностранцев постарше – оно усложняется. Задача в том, чтобы потенциальные школьники смогли писать сочинение, читать вслух и пересказывать текст.