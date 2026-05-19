Свердловского политика Валерия Язева окончательно обанкротили. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Бывший политик избирался депутатом Госдумы пять созывов, в это время у него не было проблем с прибылью от своего бизнеса. В 2018 году один из банков подал иск о банкротстве бывшего предпринимателя, задолженность которого составила 1,6 миллиарда рублей.

Валерия Язева признали банкротом 20 августа 2020 года. Общий долг политика составил 1,9 миллиарда рублей, из них «Управляющей компании «Уралэнергострой» бывший депутат задолжал более 58,8 миллиона рублей, а «Ява Строй» – свыше 279,3 миллиона рублей.

За счет продажи имущества, среди которого были земельные участки, оружие и акции, экс-депутату удалось погасить 751,2 миллиона рублей. После этого суд посчитал возможным завершить реализацию имущества, однако сразу три кредитора подали ходатайства о неприменении этих мер по отношению к компании «Ява Строй».

Суд, рассмотрев материалы дела, посчитал целесообразным не освобождать Валерия Язева от долга перед организацией, поэтому бывшего депутата освободили от всех кредитных обязательств, кроме «Явы Строй».