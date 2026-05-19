НовостиЗдоровье19 мая 2026 10:25

Свердловский онкодиспансер на 20% увеличил объем помощи за счет нового отделения

Никита ПРИХОДЬКО
Число пациентов, которые получают помощь в дневном стационаре, выросло на 20%. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловский онкодиспансер за месяц на 20% увеличил объем помощи пациентам. Это стало возможно благодаря открытию дневного стационара на базе госпиталя для ветеранов войн, который находится рядом с главным корпусом окноцентра.

- Помещения, выделенные под дневной стационар, всего за месяц отремонтировали: обновили палаты, регистратуру, ординаторскую, туалетные комнаты, закупили новую сантехнику и кровати, - рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметил главврач онкодиспансера Евгений Киселев, благодаря ремонту удалось в два раза увеличить площадь процедурной и кабинета для приготовления химиопрепаратов. Ординаторская стала двухкомнатной, а сестринская – более просторной.

В ближайшее время планируется отремонтировать третий блок помещений дневного стационара. В нем обустроят несколько современных палат, процедурную и туалетные комнаты. Ожидается, что после этого мощность онкодиспансера вырастет еще на 30%.

На данный момент в медучреждении ежегодно получают помощь около 7 тысяч пациентов.