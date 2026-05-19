В Карпинске будут судить организатора незаконной миграции

В Карпинске перед судом предстанет житель Волчанска. Как сообщает следствие, мужчина работает рекрутером на лесоперерабатывающем предприятии. В период с сентября 2024 года по февраль 2025-го он решил организовать незаконную миграцию, чтобы получить премию от работодателя.

Для этого он занялся перевозкой иностранцев из Москвы в Волчанск, обустроил места для их проживания на территории предприятия и обеспечил их работой.

- При этом у привлеченных к осуществлению незаконной трудовой деятельности лиц отсутствовали необходимые разрешительные документы, подтверждающие законность нахождения на территории РФ, а также патенты, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Теперь мужчину обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, с использованием сети «Интернет». Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Карпинский городской суд на рассмотрение.