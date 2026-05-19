В Екатеринбурге на две недели перекроют участок улицы Онежской

В Екатеринбурге специалисты перекроют участок улицы Онежской, от улицы Шатурской до административного здания на улице Белинского, 169Б/1. Как рассказали в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать с 1 по 14 июня 2026 года.

- Это связано с проведением работ по благоустройству территории строящихся домов в квартале улиц Саввы Белых, Шатурской и Белинского. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Саввы Белых и Шатурской, - пояснили в мэрии.

На участке специалисты установят соответствующие указатели и знаки. Отмечается, что перекрытие территории никак не повлияет на маршруты движения общественного транспорта.

Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут с учетом закрытия участка.