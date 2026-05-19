Житель Каменска-Уральского отсудил почти 10 миллионов за сгоревшие дом и баню

Житель Каменска-Уральского Дмитрий отсудил почти 10 миллионов рублей за сгоревшие дом и баню. В марте 2024 года мужчина заключил договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Дмитрием Дмитриевских. За 5,5 миллиона рублей покупатель приобрел модульный дом и баню.

Проблемы начались сразу: сначала ИП неоднократно переносил сроки поставки. В августе 2024 года дом и баню привезли на участок, но с дефектами и недоработками.

– В начале ноября 2024 года Дмитрия несколько раз в бане ударило током. Представитель продавца своими силами заменил греющий кабель и уехал. Спустя 2 недели и баня и дом сгорели, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дмитрий обратился к предпринимателю, чтобы расторгнуть договор и вернуть предоплату, но ответа не получил. Тогда покупатель подал иск в суд.

Ответчик выступил с ответным иском – мужчина требовал взыскать с покупателя 1,2 миллиона доплаты по договору, а в случае удовлетворения иска покупателя – еще 5,5 миллиона рублей, так как при расторжении договора мужчина должен был вернуть товар, а он сгорел.

Красногорский районный суд после нескольких экспертиз установил обстоятельства произошедшего и взыскал с предпринимателя 9,4 миллиона рублей.