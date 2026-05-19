Депутаты одобрили передачу объектов культуры в Екатеринбурге военным

Депутаты поддержали передачу объектов культуры военным комиссариатам в безвозмездное пользование без торгов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали предоставление военным комиссариатам объектов культуры в безвозмездное пользование без торгов. С законопроектом на заседании гордумы выступил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров

– Мы говорим не только о призывных пунктах, мы проводим и другую работу. Мы почти 20 лет обустраиваем объекты гражданской обороны, на сегодня это плановая, последовательная работа. Срочности в предоставлении объектов нет, – отметил Владимир Захаров.

Ранее предоставление муниципального имущества без торгов практиковали при подготовке к чемпионату мира по футболу. Отдельным решением думы такое право предоставили НКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры и образования.