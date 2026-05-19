Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 6:42

Гендиректором Уральского завода гражданской авиации назначен Олег Доценко

На Уральском заводе гражданской авиации сменился гендиректор
Екатерина ГАПОН
Уральский завод гражданской авиации возглавил Олег Доценко

Уральский завод гражданской авиации возглавил Олег Доценко

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новым генеральным директором Уральского завода гражданской авиации стал Олег Доценко. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Информация обновлена 15 мая 2026 года.

– «Уральский завод гражданской авиации» – авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов, – говорится на сайте предприятия.

На Уральском заводе гражданской авиации также проводили испытания самолетов «Байкал» и регионального проекта «Ладога». Фюзеляж самолета привезли на завод из Самары, после чего в УЗГА проводили сборку летнего экземпляра воздушного судна.

В июле 2025 года предприятие посетили губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.