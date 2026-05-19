Гендиректором Уральского завода гражданской авиации назначен Олег Доценко

Новым генеральным директором Уральского завода гражданской авиации стал Олег Доценко. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Информация обновлена 15 мая 2026 года.

– «Уральский завод гражданской авиации» – авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов, – говорится на сайте предприятия.

На Уральском заводе гражданской авиации также проводили испытания самолетов «Байкал» и регионального проекта «Ладога». Фюзеляж самолета привезли на завод из Самары, после чего в УЗГА проводили сборку летнего экземпляра воздушного судна.

В июле 2025 года предприятие посетили губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.