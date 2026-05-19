Ежегодную «Встречу выпускников КВН» перенесли из Екатеринбурга в Абхазию. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания».

– «Встреча выпускников КВН» может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге, все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения, – отметили в пресс-службе организации.

Впервые «Встреча выпускников КВН» прошла в Екатеринбурге в сентябре 2019 года. За звание лучших из лучших приехали побороться чемпионы Высшей лиги КВН прошлых лет: «Уральские пельмени», Сборная Камызякского края по КВН и «ГородЪ ПятигорскЪ».

Последний раз встреча прошла в июне 2025 года. Легендарные команды КВН выступили в «Екатеринбург ЭКСПО». На сцене выступили три известные команды: «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ». Участие также приняли Юлия Михалкова и Екатерина Скулкина.