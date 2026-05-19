В Екатеринбурге пенсионерка лишилась денег, позволив аферистке «снять проклятие»

Уголовное дело в отношении аферистки передали в Ленинский районный суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить 35-летнюю уроженку Вологодской области, которая «сняла проклятие» с пенсионерки. Все произошло еще 15 декабря 2025 года.

- Около 14:00 возле дома № 9а по улице Денисова-Уральского обвиняемая увидела ранее незнакомую ей пожилую женщину, 1947 года рождения. После чего подошла к ней и сообщила заведомо ложную информацию о проклятии, которое она может снять, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Доверчивая пенсионерка пустила обманщицу к себе в квартиру, где обвиняемая заверила ее, что для снятия проклятия требуется провести «ритуал» с использованием куриного яйца, полотенца и золотых изделий. Пожилая екатеринбурженка принесла все необходимое, включая золотые серьги и кольцо с тремя камнями граната.

Мошенница провела «ритуал», после чего потребовала от пенсионерки 300 тысяч рублей за свои услуги. Последняя взяла из тумбочки 70 тысяч рублей, но не спешила отдавать их аферистке, предложив ей свои серьги и кольцо в качестве оплаты.

- Желая заполучить имеющиеся у пенсионерки 70 тысяч рублей, обвиняемая под надуманным предлогом завершения ритуала завернула деньги в указанной сумме в газету. Формируя сверток, незаметно для потерпевшей противоправно забрала указанную сумму, - отметили в прокуратуре.

Затем обвиняемая положила сверток на мебельную стенку и заявила пенсионерке, что он должен лежать там 9 дней для «завершения обряда». Доверчивая женщина согласилась, а мошенница покинула ее квартиру с драгоценностями на 25 тысяч рублей и деньгами. Общая сумма ущерба пенсионерке превысила 95 тысяч рублей.

Теперь уроженку Вологодской области обвиняют по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и по пункту «а» части 3 статьи 158 «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Отмечается, что ранее она уже была неоднократно судима.

Уголовное дело передали в Ленинский районный суд на рассмотрение.