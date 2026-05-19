Больше 136 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парки для благоустройства

В Екатеринбурге продолжается голосование за объекты для благоустройства в 2027 году. Напомним, что всего на выбор жителей представлены 17 площадок. По данным на 18 мая 2026 года, в голосовании приняли участие уже больше 136 тысяч екатеринбуржцев.

- В числе лидеров на данный момент: бульвар по улице Культуры – около 18 тысяч голосов; Основинский парк – более 16 тысяч голосов; сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина – около 14 тысяч голосов, - поделились промежуточными итогами голосования в мэрии.

Отмечается, что для получения федеральных средств на благоустройство одного из парков городу требуется набрать еще 154 тысячи голосов. Свой выбор жители Екатеринбурга могут сделать до 12 июня. Голосование проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».