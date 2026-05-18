Екатеринбуржцев оставили без фестиваля барбекю

В Екатеринбурге не удалось согласовать фестиваль барбекю. Он должен был состояться в центре 23 - 24 мая. Однако есть вероятность, что мероприятие все - таки не состоится. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

Власти объяснили, как пытались разрешить ситуацию.

- Мэрия Екатеринбурга подготовила постановление о проведении, отправила его в полицию. Однако согласования не получила. Ответственные люди в погонах заявили, что имеют особый взгляд на фестиваль и видят в нем проблему, - сказано в сообщении.

В свою очередь, мэрия предложила охраняемую площадку в Парке Маяковского. Однако организаторы считают, что замена локации повлияет на снижение количества гостей, а также скажется на прибыли.

Сами же уральские бизнесмены пытаются добиться проведения фестиваля и собирают подписи в поддержку мероприятия.

«КП-Екатеринбург» отправила запрос в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.