Глава Екатеринбурга получил травму и теперь работает из дома

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов теперь работает из дома и восстанавливается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в минувшие выходные получил травму. Градоначальнику необходимо время на восстановление. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь мэра Денис Каракулов.

- Глава получил спортивную травму во время игры в волейбол - случился перелом ноги, - сказано в сообщении. - Сейчас Алексей Валерьевич работает из дома с документами.

Также в мэрии пояснили, что все городские службы продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что ранее 14 мая мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил делегацию. Свердловские представители власти и бизнеса прибыли в Китай, чтобы наладить сотрудничество с представителями Шэньяна.