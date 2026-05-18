НовостиОбщество18 мая 2026 12:48

Глава Екатеринбурга получил травму и теперь работает из дома

Маргарита РАЗУМОВА
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов теперь работает из дома и восстанавливается

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в минувшие выходные получил травму. Градоначальнику необходимо время на восстановление. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь мэра Денис Каракулов.

- Глава получил спортивную травму во время игры в волейбол - случился перелом ноги, - сказано в сообщении. - Сейчас Алексей Валерьевич работает из дома с документами.

Также в мэрии пояснили, что все городские службы продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что ранее 14 мая мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил делегацию. Свердловские представители власти и бизнеса прибыли в Китай, чтобы наладить сотрудничество с представителями Шэньяна.