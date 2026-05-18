Свердловские самбисты завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральских спортсменов с достижениями на чемпионате Европы по самбо, который прошел с 16 по 17 мая 2026 года в Тбилиси. Всего свердловские самбисты завоевали шесть медалей.

- Яна Джумаева завоевала «золото» в весовой категории до 59 килограммов, а Дарья Речкалова стала чемпионкой в весе до 80 килограммов. Альбина Чоломбитько заняла второе место в категории свыше 80 килограммов, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

В соревнованиях по спортивному самбо среди мужчин бронзовую медаль завоевал Рамед Гукев в категории до 79 килограммов и Сергей Кузнецов – в весе до 98 килограммов. В боевом самбо «бронзу» получил Али Куржев в весовой категории до 79 килограммов.

Отмечается, что всего российская команда завоевала 20 медалей: 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.