Житель Ревды похитил более 50 миллионов рублей при закупке извести

Мужчина в составе преступной группы похитил более 50 миллионов рублей при закупке извести. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Ревде вынесли приговор Андрей Соколову, похитившему более 50 миллионов рублей при закупке извести. По версии следствия, мужчина работал в организации, которая занималась нейтрализацией и очисткой кислых шахтных вод отработанного Дегтярского медного рудника. Для этого филиал заключал госконтракты на поставку негашеной извести.

В 2020 году Соколов вошел в преступную группу. Начальник филиала заключил с подконтрольным предпринимателем контракты на поставку более 11,4 тысячи тонн на сумму свыше 61,8 миллиона рублей.

– Фактически было поставлено свыше 1,8 тысячи тонн стоимостью более 9,5 миллиона рублей. За счет разницы между документально отраженным и фактически поставленным объемом извести обвиняемыми в период с декабря 2020 года по февраль 2023 года похищено около 50 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ревдинский городской суд признал Соколова виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 500 тысяч рублей.