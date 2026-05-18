НовостиОбщество18 мая 2026 6:14

Екатеринбург готовят к отопительному сезону

В Екатеринбурге за летний сезон заменят 39,5 километра теплосетей
Лев ИСТОМИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в середине мая начали подготовку к новому отопительному сезону. В мэрии утвердили соответствующее постановление, закрепляющее план работ и состав городской комиссии. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

До осени коммунальщики прочистят системы отопления, проведут опрессовки и ремонт оборудования.

Всего в Екатеринбурге к зиме будут готовить почти 8500 жилых домов, 1300 социальных объектов. В домах заменят больше 18 километров труб отопления, почти 17 500 метров труб системы горячего водоснабжения, 19 700 метров - холодного. Также в уральской столице обновят 39 500 метров тепловых сетей.

За лето в Екатеринбурге проведут ревизию газового и электроэнергетического хозяйства, приведут в порядок фильтровальные станции, очистные сооружения. Опрессовки начнутся в ночь на 19 мая.