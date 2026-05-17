Количество ВИЧ-инфицированных свердловчан сокращается

С каждым годом снижается количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией

В Свердловской области профилактика ВИЧ-инфекции дает свои результаты. В регионе становится меньше случаев заражения, сообщила в эфире программы «Акцент» на ОТВ специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева.

- Наш регион с серьезной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ, но каждый год ситуация улучшается. Последние 5 лет мы стабильно регистрируем спад новых случаев ВИЧ. Если бы мы встретились 10 лет назад, я бы сказала, что за прошлый год мы выявили 7000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Если говорить про 2025 год, то уже меньше - 3000 человек, - сообщмла Ксения Гоголева.

Также в Свердловском областном центре СПИДа сообщили, что за последний год смертность, связанная с ВИЧ, сократилась на 17%. Кроме того, больше трети жителей региона регулярно проходят обследования.

Ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается в этом году 17 мая, в центре открылась первая в России фотовыставка, в которой о ВИЧ говорят дети. Выставка получила название «Услышать детей».

