Режим беспилотной опасности отменили в 17:05

В Свердловской области снят режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение опубликовано в 17:05.

- Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области! – сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, режим беспилотной опасности ввели 17 мая. Сообщение опубликовал глава региона в 16:41. Свердловчан предупреждали о возможных проблемах со связью и мобильным интернетом. Ограничения были необходимы в целях безопасности.

Во время опасности атаки БПЛА Росавиация не вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово. Судя по онлайн-табло аэропорта, Кольцово работает в штатном режиме.

Ранее режим беспилотной опасности вводился в регионе 7 мая. Тогда он продлился почти пять часов и был снят в 15:17 часов.

