В Ревде из горящего дома спасли человека

Огнем было охвачено 10 квадратных метров. Фото: читатель «КП»

16 мая вечером в Ревде произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Интернационалистов, 38. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.

В ГУ МЧС Свердловской области рассказали подробности случившегося. Пожар был в квартире, расположенной на четвертом этаже. Из-за инцидента никто не пострадал. Огонь, который охватил 10 квадратных метров, уничтожил вещи и убранство квартиры.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам девять человек, в том числе двое детей. Один человек был спасен звеном газодымозащитной службы, - рассказали в ведомстве.

С огнем пожарные справились за 15 минут. На месте работали восемь специалистов на трех единицах техники. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.