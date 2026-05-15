Бывшему главе кушвинского «Теплодома» продлили меру пресечения

Бывшего главу «Теплодома» оставили в СИЗО до 23 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшему главе МУП «Теплодом» Сергею Фучику продлили меру пресечения. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 1,8 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидий из бюджета Кушвы. Деньги предназначались для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

На заседании Фучик и его защитник просили смягчить меру пресечения, однако гособвинитель поддержал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей, отметив, что оснований для смягчения меры нет.

– Суд, рассмотрев материалы дела, продлил Сергею Фучкину срок содержания под стражей по 23 июля 2026 года, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что в январе более 10 тысяч жителей Кушвы остались без отопления из-за коммунальной аварии. После многочисленных жалоб Фучика и его замов задержали.