В Екатеринбурге квартальные начнут ежедневно проверять контейнерные площадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге 15 мая 2026 года первый замглавы города Рустам Галямов поручил квартальным ежедневно проверять контейнерные площадки. Причиной послужили жалобы горожан.
Решение было принято в ходе заседания с директорами Департаментов ЖКХ и благоустройства, а также заместителями начальников районных администраций.
- Одной из тем обсуждения стали жалобы горожан на работу по обращению с твердыми коммунальными отходами и скопление мусора на контейнерных площадках. Рустам Галямов поручил усилить работу квартальных инспекторов, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в 2024 году глава Екатеринбурга утвердил новый порядок работы квартальных, наделив их новыми полномочиями. Среди прочего, у них появилась возможность штрафовать нарушителей благоустройства.