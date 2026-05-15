В Екатеринбурге квартальные начнут ежедневно проверять контейнерные площадки

Теперь квартальные будут проверять контейнерные площадки ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 15 мая 2026 года первый замглавы города Рустам Галямов поручил квартальным ежедневно проверять контейнерные площадки. Причиной послужили жалобы горожан.

Решение было принято в ходе заседания с директорами Департаментов ЖКХ и благоустройства, а также заместителями начальников районных администраций.

- Одной из тем обсуждения стали жалобы горожан на работу по обращению с твердыми коммунальными отходами и скопление мусора на контейнерных площадках. Рустам Галямов поручил усилить работу квартальных инспекторов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в 2024 году глава Екатеринбурга утвердил новый порядок работы квартальных, наделив их новыми полномочиями. Среди прочего, у них появилась возможность штрафовать нарушителей благоустройства.