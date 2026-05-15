Открытие мотофестиваля в Екатеринбурге начнется с молебна

Мотопарад начнут с молебна Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Открытие мотофестиваля «Движение» 6 июня в Екатеринбурге начнется с молебна. Об этом рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. 6 июня мотопарад проедет из Музейного комплекса в Верхней Пышме до Екатеринбурга. Молебен проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

– Два года подряд мы проводили молебен у часовни святой Екатерины. С него начиналась программа фестиваля. В этом году мы с организаторами фестиваля решили провести большой молебен в Верхней Пышме — перед началом мотопарада, – отметила Татьяна Прусевич.

Замдиректора Фонда святой Екатерины также поделилась, что для гостей фестиваля подготовлен новый экскурсионный маршрут – «Град святой Екатерины». Начинаясь у часовни, где хранятся частички ее мощей, маршрут пройдет через Свято-Троицкий кафедральный собор и закончится в Ново-Тихвинском монастыре.