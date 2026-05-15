В Екатеринбурге самокатчик сбил 9-летнего мальчика и скрылся

За один вечер в Екатеринбурге произошло два ДТП с несовершеннолетними. Фото: Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге за вечер 14 мая произошло сразу два ДТП с подростками. Первая авария случилась у дома №134 по улице Малышева. По предварительным данным, водитель электросамоката ехал по тротуару и врезался в 9-летнего велосипедиста.

– После наезда водитель самоката с места происшествия скрылся, юный велосипедист был доставлен бригадой скорой помощи в ДМБ №9, где ему оказывается необходимая помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Инспекторы ДПС проводят проверку, скрывшийся с места ДТП водитель разыскивается.

Второе ДТП произошло у дома №4 по улице Черепанова. 52-летний водитель Toyota Prius ехал в сторону улицы Готвальда, и при проезде нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 15-летнего пешехода. Подростка с ушибами доставили в ДГКБ №9, после осмотра его отпустили домой.

На водителя составили административные материалы за непредоставление преимущества пешеходу, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, отсутствие ОСАГО и непристегнутый ремень.