Фестиваль «Движение» в третий раз соберет байкеров на Урале

В рамках мероприятия пройдет первый в мире Женский мотофорум. Фото: Департамент информационной политики региона

В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В этом году организаторы подготовили сразу несколько новинок, среди которых первый в мире Женский мотофорум и гонки суперэндуро вокруг фонтана в Историческом сквере. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

- В этом году у нас пройдет первый в мире Женский мотофорум. К нам приедут женщины-байкеры со всей России и даже из-за рубежа, чтобы обсудить актуальные темы, поговорить о том, как совмещать увлечение мотоциклами с семьей, с работой, с детьми, - отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Трассу для Кубка по суперэндуро в этом году перенесли с улицы 8 Марта в Исторический сквер. Спортсмены будут преодолевать препятствия прямо вокруг фонтана на Исети, пересекая воду по специальным мостам. Также зрителей ждут выступления по стантрайдингу, мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта — аквабайк, гидрофлай, мотосерф и фристайл.

Одним из самых зрелищных событий станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из пяти городов России соберут мотоцикл на базе «Урала» прямо на глазах у публики по проекту, который разработали студенты.