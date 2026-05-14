На выходных Свердловскую область ждет сухая и теплая погода до +30 градусов

Жителей Свердловской области в предстоящие выходные, 16 и 17 мая, ждет комфортная и сухая погода. Столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов, а вероятность осадков останется минимальной. Такой прогноз дали в Уральском Гидрометцентре.

Так, в субботу в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, а ночью похолодает до +9…+14 градусов.

В Екатеринбурге 16 мая существенных осадков не ожидается. Днем будет +28 градусов, а ночью +13.

В воскресенье станет еще немного теплее. Сохранится переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов, а ночью — до +10…+15 градусов.

В столице Урала 17 мая также пройдет без существенных осадков. Днем будет +27 градусов, а ночью +13.